Une oeuvre, un invité, un café : Les bottes de pêcheur et les vêtements de bords de Seine Avenue Winston Churchill, 4 juillet 2023, Rives-en-Seine.

Vous avez rendez-vous pour le plus fashion des “Une œuvre, [un invité], un café” du musée. À partir des bottes de pêcheur du musée nous évoquerons les particularités vestimentaires du fleuve. Une médiatrice du musée fait défiler l’histoire de la mode des bords de Seine sous vos yeux..

2023-07-04 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-04 18:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



You have an appointment for the most fashionable « One work, [one guest], one coffee » of the museum. From the fisherman’s boots of the museum we will evoke the particularities of the river’s clothing. A mediator from the museum will parade the history of fashion on the banks of the Seine before your eyes.

Le invitamos a la sesión « Una obra, [un invitado], un café » más de moda en el museo. Tomando como punto de partida las botas de pescador del museo, hablaremos de las particularidades de la indumentaria fluvial. Un mediador del museo le mostrará la historia de la moda a orillas del Sena.

Sie haben sich für das modischste « Ein Werk, [ein Gast], ein Café » des Museums verabredet. Anhand der Fischerstiefel des Museums werden wir über die Besonderheiten der Kleidung am Fluss sprechen. Eine Vermittlerin des Museums zeigt Ihnen die Geschichte der Mode an der Seine vor Ihren Augen.

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité