Mini-atelier rigolo : Commissaires marmots Avenue Winston Churchill, 19 avril 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 3-5 ans.

Mais dis donc… C’est nous ou il n’arrive que des misères au musée ? Voilà

qu’il est (encore) la cible d’un délit. Heureusement qu’il peut compter sur ses détectives, plus si « en herbe » que ça, pour mener l’enquête et mettre la main sur le, la ou les coupables..

2023-04-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-19 11:00:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

What’s up? Is it us or does nothing but trouble happen at the museum? Here is

it is (again) the target of a crime. Fortunately, he can count on his detectives, not so « in the making », to investigate and find the culprit(s).

Animación para niños de 3 a 5 años.

¿Qué es esto? ¿Somos nosotros o en el museo no pasan más que problemas? Aquí

es (otra vez) el blanco de un crimen. Afortunadamente, puede contar con sus detectives, que no son tan « incipientes » después de todo, para investigar y atrapar al culpable o culpables.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Was soll das? Sind wir das, oder passiert dem Museum nur Schlechtes? Hier

ist es (schon wieder) das Ziel eines Verbrechens. Zum Glück kann er auf seine Detektive zählen, die nicht mehr ganz so jung sind, um die Ermittlungen zu leiten und den oder die Schuldigen zu finden.

