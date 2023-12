La Nuit des Arts Martiaux Avenue Winston Churchill Coulounieix-Chamiers Catégories d’Évènement: Coulounieix-Chamiers

Début : 2023-12-16 20:00:00

fin : 2023-12-16 Samedi 16 Décembre Le Dojo départemental de Coulounieix-Chamiers accueille la 5ème nuit des arts martiaux. Seize disciplines seront proposées en démonstration par 150 pratiquants, sous forme d’un spectacle sportif sons et lumières, à partir de 20h00. Au programme

1 – Ecole de judo

2 – Capoeira

3 – Aïkido

4 – Taekwondo

5 – Jiu jitsu Brésilien

6 – Karaté

7 – Kata

8 – Taï Chi Chuan

9 – ENTRACTE

10 – Pencak Silat

11 – Taïso Jujitsu

12 – Wushu

13 – Grappling

14 – Krav Maga

15 – Kinomichi

16 – Kendo Sur réservation via la billeterie accessible ici >> https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-lutte-et-da-de-la-dordogne/evenements/5eme-nuit-des-arts-martiaux.

Avenue Winston Churchill Dojo départemental Michel Dasseux

Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

