2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – EXPOSITION – JEAN MOULIN, CÔTÉ JARDIN Avenue Wilson, 1 mai 2023, Béziers.

Exposés sur les grilles du Plateau des Poètes du côté de l’avenue Wilson, venez découvrir 14 dessins grand format de Jean Moulin. Une sélection de caricatures hilarantes vous attend, du joueur invétéré au marchand d’art, du torero à la mondaine, c’est toute la société du début du XXème siècle qui défile sur les grilles du jardin. Tout public..

2023-05-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Avenue Wilson

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Exhibited on the gates of the Plateau des Poètes on the Avenue Wilson side, come and discover 14 large format drawings by Jean Moulin. A selection of hilarious caricatures awaits you, from the inveterate gambler to the art dealer, from the bullfighter to the socialite, it’s all the society of the beginning of the XXth century that parades on the garden’s gates. For the general public.

Expuestos a las puertas del Plateau des Poètes, en el lado de la Avenue Wilson, venga a descubrir 14 dibujos de gran formato de Jean Moulin. Una selección de caricaturas hilarantes le espera, del jugador empedernido al marchante de arte, del torero a la alta sociedad, toda la sociedad de principios del siglo XX está expuesta en las puertas del jardín. Todos los públicos.

An den Gittern des Plateau des Poètes auf der Seite der Avenue Wilson ausgestellt, entdecken Sie 14 großformatige Zeichnungen von Jean Moulin. Es erwartet Sie eine Auswahl an urkomischen Karikaturen, vom unverbesserlichen Spieler bis zum Kunsthändler, vom Stierkämpfer bis zur Society-Lady, die gesamte Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts zieht an den Gittern des Gartens vorbei. Jahrhunderts.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT BEZIERS MEDITERRANEE