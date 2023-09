Soirée-Concert & Dégustation au Domaine de l’Anglade Avenue Vincent Auriol Le Lavandou, 16 septembre 2023, Le Lavandou.

Le Lavandou,Var

Soirée concert et dégustation au Domaine de l’Anglade du Lavandou.

2023-09-16 19:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Avenue Vincent Auriol Centre-ville

Le Lavandou 83980 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert and tasting evening at Domaine de l’Anglade in Le Lavandou

Velada de concierto y degustación en el Domaine de l’Anglade de Le Lavandou

Konzertabend und Weinprobe auf der Domaine de l’Anglade in Le Lavandou

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme Le Lavandou