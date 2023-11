Feu d’artifice de Noël Avenue Victor Tesnieres Bernières-sur-Mer, 16 décembre 2023, Bernières-sur-Mer.

Bernières-sur-Mer,Calvados

Un feu d’artifice sera tiré sur l’ilot des Français face au Parc Regnauld (parc de la mairie) où se tiendra le marché de Noël..

2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 19:30:00. .

Avenue Victor Tesnieres Parc Regnauld

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie



Fireworks will be set off on the Ilot des Français opposite Parc Regnauld (the town hall park), where the Christmas market will be held.

Los fuegos artificiales se lanzarán en el Ilot des Français, frente al Parc Regnauld (parque del ayuntamiento), donde se celebrará el mercado navideño.

Auf dem Ilot des Français gegenüber dem Parc Regnauld (Park des Rathauses), wo der Weihnachtsmarkt stattfindet, wird ein Feuerwerk abgefeuert.

Mise à jour le 2023-11-10 par Attitude Manche