DANS LA CARAVANA Avenue Victor Hugo Sète, 22 mars 2024, Sète.

Sète,Hérault

​Grâce à une mise en scène surprenante, complétée par une musique interprétée en direct, elle nous plonge dans le quotidien de cette famille nomade, chahutée par la vie, avec le désir de nous faire voir le monde au-delà des apparences..

2024-03-22 20:00:00 fin : 2024-03-22 . EUR.

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



with a surprising staging, complemented by live music, she plunges us into the daily life of this nomadic family, buffeted by life, with the desire to make us see the world beyond appearances.

con una sorprendente puesta en escena, complementada con música en directo, nos sumerge en la vida cotidiana de esta familia nómada, zarandeada por la vida, con el deseo de hacernos ver el mundo más allá de las apariencias.

â??dank einer überraschenden Inszenierung, die durch Live-Musik ergänzt wird, tauchen wir in den Alltag dieser Nomadenfamilie ein, die vom Leben gebeutelt wird, mit dem Wunsch, uns die Welt hinter dem Augenscheinlichen sehen zu lassen.

