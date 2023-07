LE GRAND BAL Avenue Victor Hugo Sète, 7 mars 2024, Sète.

Sète,Hérault

​Les dix interprètes sublimes se meuvent entre rites exutoires et cérémonies tribales, pour atteindre peu à peu l’apogée d’une fabuleuse transe collective !.

2024-03-07 20:00:00 fin : 2024-03-07 . EUR.

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



the ten sublime performers move between exutatory rites and tribal ceremonies, gradually reaching the apogee of a fabulous collective trance!

los diez sublimes intérpretes se mueven entre ritos de desahogo y ceremonias tribales, alcanzando gradualmente el clímax de un fabuloso trance colectivo

die zehn großartigen Darsteller bewegen sich zwischen Ritualen und Stammeszeremonien, um nach und nach den Höhepunkt einer fabelhaften kollektiven Trance zu erreichen!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE