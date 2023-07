LES MOMENTS DOUX Avenue Victor Hugo Sète, 30 janvier 2024, Sète.

Sète,Hérault

​Entre document et fiction, le travail d’Élise Chatauret et Thomas Pondevie, marqué par un vrai sens plastique et une grande finesse dans la direction d’acteurs, aborde ces questions politiques brûlantes avec une rare sensibilité..

2024-01-30 20:00:00 fin : 2024-01-30 . EUR.

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



between documentary and fiction, Élise Chatauret and Thomas Pondevie’s work, marked by a real sense of plasticity and great finesse in directing the actors, tackles these burning political issues with a rare sensitivity.

a medio camino entre el documental y la ficción, el trabajo de Élise Chatauret y Thomas Pondevie, marcado por un verdadero sentido de la plasticidad y una gran delicadeza en la dirección de actores, aborda estas candentes cuestiones políticas con una sensibilidad poco común.

die Arbeit von Élise Chatauret und Thomas Pondevie, die zwischen Dokumentarfilm und Fiktion angesiedelt ist, zeichnet sich durch ein echtes plastisches Gespür und eine große Feinheit in der Schauspielerführung aus und behandelt diese brennenden politischen Fragen mit seltener Sensibilität.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE