HISTOIRE(S) DE FRANCE Avenue Victor Hugo Sète, 27 janvier 2024, Sète.

Sète,Hérault

De ces regards – décalés, insolites, voire même parfois insolents – sur le passé de leur pays, naît un spectacle inventif et drôle, porté par la formidable énergie des trois interprètes..

2024-01-27 18:00:00 fin : 2024-01-27 . EUR.

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



The result is an inventive, funny show, driven by the tremendous energy of the three performers.

El resultado es un espectáculo ingenioso y divertido, impulsado por la tremenda energía de los tres intérpretes.

Aus diesen – schrägen, ungewöhnlichen, ja manchmal sogar unverschämten – Blicken auf die Vergangenheit ihres Landes entsteht ein einfallsreiches und lustiges Schauspiel, das von der gewaltigen Energie der drei Darsteller getragen wird.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE