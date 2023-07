MATIERE(S) PREMIERE(S) Avenue Victor Hugo Sète, 18 janvier 2024, Sète.

Sète,Hérault

Interrogeant les rapports de force entre l’Afrique et l’Occident, Anne Nguyen associe une gestuelle brute et virtuose à une écriture chorégraphique géométrique et épurée.

2024-01-18 20:00:00

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



Questioning the balance of power between Africa and the West, Anne Nguyen combines raw, virtuoso movement with a geometric, pared-down choreographic style

Cuestionando el equilibrio de poder entre África y Occidente, Anne Nguyen combina un movimiento crudo y virtuoso con una coreografía geométrica y depurada

Anne Nguyen hinterfragt die Machtverhältnisse zwischen Afrika und dem Westen und verbindet rohe und virtuose Gesten mit einer geometrischen und reinen choreografischen Handschrift

