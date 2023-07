CIRQUE : CIRCO ZOE Avenue Victor Hugo Sète, 15 décembre 2023, Sète.

Sète,Hérault

​De ces retrouvailles circassiennes jaillissent des interludes entre espièglerie et grâce, délicatesse et fulgurances, toujours portés par un désir viscéral d’être ensemble. Du bonheur à l’état brut !.

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



from these circus reunions spring interludes of playfulness and grace, delicacy and flashes of brilliance, all driven by a visceral desire to be together. Raw happiness!

de estas reuniones circenses surgen interludios de alegría y gracia, delicadeza y destellos de brillantez, todo ello impulsado por un deseo visceral de estar juntos. Felicidad en estado puro

â??aus diesem zirzensischen Wiedersehen entstehen Intermezzi zwischen Verspieltheit und Anmut, Zartheit und Geistesblitzen, die immer von dem Wunsch getragen werden, zusammen zu sein. Glück in seiner reinsten Form!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE