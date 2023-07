SPECTACLE : D’UN MATIN DE PRINTEMPS Avenue Victor Hugo Sète, 3 décembre 2023, Sète.

Sète,Hérault

​Une élégante promenade chorégraphique où le spectateur voyage, rêve et évolue entre danse et musique… à l’aube d’un matin de printemps..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



an elegant choreographic promenade where the spectator travels, dreams and evolves between dance and music… at the dawn of a spring morning.

un elegante paseo coreográfico en el que el espectador viaja, sueña y se mueve entre la danza y la música… al amanecer de una mañana de primavera.

ein eleganter choreografischer Spaziergang, bei dem der Zuschauer reist, träumt und sich zwischen Tanz und Musik bewegt… an einem frühen Frühlingsmorgen.

