CONCERT : LAS MIGAS Avenue Victor Hugo Sète, 23 novembre 2023, Sète.

Sète,Hérault

Las Migas (Les miettes, en espagnol !), un quatuor 100 % féminin, accompagné pour cette soirée d’un batteur et d’un contrebassiste..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



Las Migas (Spanish for crumbs!), a 100 % all-female quartet, accompanied for the evening by a drummer and a double bassist.

Las Migas, un cuarteto femenino acompañado por un batería y un contrabajista.

Las Migas (Krümel, auf Spanisch!), ein 100 % Frauenquartett, das an diesem Abend von einem Schlagzeuger und einem Kontrabassisten begleitet wird.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE