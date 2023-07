CONCERT : LES SANS PATTES Avenue Victor Hugo Sète, 28 septembre 2023, Sète.

Sète,Hérault

Les Sans Pattes – à quatre musiciens comme à quatre temps – nous invitent à un set musical mêlant projections vidéo et musique live pour nous faire balancer et rouler dans un stupéfiant tableau vivant..

2023-09-28 20:00:00

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



Les Sans Pattes – with four musicians as well as four beats – invite us to a musical set combining video projections and live music to make us sway and roll in a breathtaking tableau vivant.

Les Sans Pattes -cuatro músicos y cuatro ritmos- nos invitan a una escenografía musical que combina proyecciones de vídeo y música en directo para hacernos balancear y rodar en un impresionante tableau vivant.

Les Sans Pattes – mit vier Musikern wie mit vier Takten – laden uns zu einem musikalischen Set ein, das Videoprojektionen und Live-Musik miteinander verbindet, um uns in einem verblüffenden Tableau vivant schaukeln und rollen zu lassen.

