Hérault BALETI Avenue Victor Hugo Cazouls-lès-Béziers, 28 octobre 2023, Cazouls-lès-Béziers. Cazouls-lès-Béziers,Hérault L’association Leva Lo Pè organise un baleti (bal occitan) avec une auberge occitane Groupe La Tible.

Avenue Victor Hugo

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie



Leva Lo Pè association organizes a baleti (Occitan ball) with an Occitan inn La Tible group La asociación Leva Lo Pè organiza un baleti (baile occitano) con una posada occitana Grupo La Tible Der Verein Leva Lo Pè organisiert einen Baleti (okzitanischer Ball) mit einer okzitanischen Auberge Gruppe La Tible

