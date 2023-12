VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE MOLIÈRE SCÈNE NATIONALE Avenue Victor Hugo Avenue Victor Hugo Sète, 20 avril 2024, Sète.

Sète Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

Le Théâtre Molière, inauguré en 1904, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite guidée. Du sous-sol au poulailler et de balcons en galeries, vous découvrirez l’envers du décor de ce magnifique théâtre à la française..

Avenue Victor Hugo

Sète 34200 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE