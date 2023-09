Animation musicale en plein air avenue Verhaeren Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Animation musicale en plein air avenue Verhaeren Lille, 4 octobre 2023, Lille. Animation musicale en plein air Mercredi 4 octobre, 14h00 avenue Verhaeren gratuit Venez participer et profiter d’une animation musicale en plein air, en famille ou entre amis, au pied des immeubles de la résidence Verhaeren, rue Henri Barbusse au Faubourg de Béthune ! Le mercredi 4 octobre, venez écouter des rythmes entrainants de 14h à 17h. Gratuit et ouvert à tous avenue Verhaeren avenue Verhaeren Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France
2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

