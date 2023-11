Cinéma au Relais Culturel avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, 27 décembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Wish – Asha et la Bonne Etoile (Séance Offerte à tous par la Municipalité)

1h 35min / Animation, Aventure, Famille

De Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Par Jennifer Lee, Chris Buck

Avec Océane Demontis, Ariana DeBose, Evan Peters.

2023-12-27 15:00:00 fin : 2023-12-27 17:00:00. .

avenue Van Gogh

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Wish – Asha and the Good Star (Free screening for all by the Municipality)

1h 35min / Animation, Adventure, Family

By Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

By Jennifer Lee, Chris Buck

With Océane Demontis, Ariana DeBose, Evan Peters

Wish – Asha y la buena estrella (Proyección ofrecida a todos por el Ayuntamiento)

1h 35min / Animación, Aventura, Familia

Por Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Por Jennifer Lee, Chris Buck

Con Océane Demontis, Ariana DeBose, Evan Peters

Wish – Asha and the Good Star (Von der Stadtverwaltung für alle angebotene Vorstellung)

1h 35min / Animation, Abenteuer, Familie

Von Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Von Jennifer Lee, Chris Buck

Mit Océane Demontis, Ariana DeBose, Evan Peters

