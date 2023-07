JEU DE PISTE Avenue Valentin Duc Jardin de la Plantade Béziers, 22 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Armés de vos yeux affûtés et de votre esprit d’observation, vous découvrirez la biodiversité environnante en cherchant des traces et indices laissés par la faune et la flore.

Animation enfants/adolescents – Animations gratuites – Adhésion à l’association 5€.

2023-08-22 18:00:00 fin : 2023-08-22 21:00:00.

Avenue Valentin Duc

Jardin de la Plantade

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Armed with your keen eyes and observational skills, you’ll discover the surrounding biodiversity by looking for traces and clues left by flora and fauna.

Activities for children and teenagers – Free – Association membership 5?

Gracias a su agudeza visual y su capacidad de observación, descubrirá la biodiversidad de los alrededores buscando huellas y pistas dejadas por la flora y la fauna.

Actividades para niños y adolescentes – Gratuito – Miembro de la asociación 5?

Bewaffnet mit scharfen Augen und Beobachtungsgabe entdecken Sie die Biodiversität der Umgebung, indem Sie nach Spuren und Indizien suchen, die von Tieren und Pflanzen hinterlassen wurden.

Animation für Kinder/Jugendliche – Kostenlose Animationen – Mitgliedschaft im Verein 5?

