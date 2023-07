THÉÂTRE FORUM Avenue Valentin Duc Jardin de la Plantade Béziers, 27 juillet 2023, Béziers.

Préparez-vous à réfléchir et à agir pour la planète! Dans ce théâtre, les solutions pour sauver notre planète fusent. Prêts à enfiler votre cape d’écocitoyen? Alors action!.

2023-07-27 18:00:00 fin : 2023-07-27 21:00:00. .

Avenue Valentin Duc

Jardin de la Plantade

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Get ready to think and act for the planet! In this theater, solutions to save our planet come thick and fast. Ready to don your eco-citizen cape? Then take action!

¡Prepárate para pensar y actuar por el planeta! En este teatro, las soluciones para salvar nuestro planeta se multiplican. ¿Listo para ponerte la capa de eco-ciudadano? ¡Pasa a la acción!

Bereiten Sie sich darauf vor, über unseren Planeten nachzudenken und zu handeln! In diesem Theater geht es um Lösungen zur Rettung unseres Planeten. Bist du bereit, deinen Öko-Bürger-Umhang anzuziehen? Dann los!

