CONCERT DE VIA EL MUNDO – ÉGLISE SAINT JUDE Avenue Valentin Duc Béziers, 25 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’association AEDE et la Ville de Béziers vous proposent un concert de chants traditionnels avec le groupe « Via El Mundo » à l’église Saint Jude. Payant..

2023-11-25 15:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Avenue Valentin Duc

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The AEDE association and the City of Béziers invite you to a concert of traditional songs by the « Via El Mundo » group at Saint Jude church. Charge.

La asociación AEDE y el Ayuntamiento de Béziers ofrecen un concierto de canciones tradicionales a cargo del grupo « Vía El Mundo » en la iglesia de San Judas. Entrada de pago.

Der Verein AEDE und die Stadt Béziers bieten Ihnen ein Konzert mit traditionellen Gesängen mit der Gruppe « Via El Mundo » in der Kirche Saint Jude an. Kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE