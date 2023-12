Cet évènement est passé Marché à Luzech Avenue Uxellodunum Luzech Catégories d’Évènement: Lot

Luzech Marché à Luzech Avenue Uxellodunum Luzech, 19 avril 2023, Luzech. Luzech Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-19 08:00:00

fin : 2023-04-19 12:00:00 Marché hebdomadaire se tenant avenue Uxellodunum et place du canal..

Marché hebdomadaire se tenant avenue Uxellodunum et place du canal. EUR.

Avenue Uxellodunum

Luzech 46140 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-01-05 par Lot Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Lot, Luzech Autres Code postal 46140 Lieu Avenue Uxellodunum Adresse Avenue Uxellodunum Ville Luzech Departement Lot Lieu Ville Avenue Uxellodunum Luzech Latitude 44.4770621 Longitude 1.289385 latitude longitude 44.4770621;1.289385

Avenue Uxellodunum Luzech Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luzech/