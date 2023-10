Twirling bâton : coupe du millénaire Avenue Urdy Milou Martigues, 2 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Twirling Club de Martigues vous invite au Palais des Sports de Martigues pour la coupe du millénaire de Twirling bâton..

2023-12-02 08:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Avenue Urdy Milou Palais des sports Bertano

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Twirling Club of Martigues invites you to the Palais des Sports in Martigues for the Millennium Cup of Baton Twirling.

El Twirling Club de Martigues le invita al Palacio de Deportes de Martigues para la Copa del Milenio de Baton Twirling.

Der Twirling Club von Martigues lädt Sie zum Millennium Cup of Baton Twirling in das Palais des Sports in Martigues ein.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme de Martigues