Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze Avenue Turgot Ussel, 24 octobre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de la Toussaint; escalade, VTTAE, tir à l’arc et parc accrobranche.

Activités proposées:

– VTTAE : mercredi 25 octobre et mercredi 1er novembre de 14h à 16h. Lac de Ponty

– Parc accrobranche : lundi 23 et lundi 30 octobre de 14h à 16h., dès 6 ans. Mestes

– Escalade : mardi 24, vendredi 27, mercredi 31 octobre et vendredi 3 novembre de 14h à 16h, dès 7 ans. Gymnase collège Voltaire

– Tir à l’arc : jeudi 26 octobre, jeudi 2 novembre de 14h à 16h, dès 7 ans. Château de la Diège

Activités encadrées ; à la séance : 15 € /pers. Pass 5 séances 60€. Pass 10 séances 110€ . Pass 15 séances 150€

Règlement du Pass dès la première séance..

2023-10-24 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

Avenue Turgot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sports Nature Haute-Corrèze offers various activities during the All Saints’ Day vacations; climbing, VTTAE, archery and accrobranche park.

Activities on offer:

– VTTAE: Wednesday October 25 and Wednesday November 1, 2pm to 4pm. Lake Ponty

– Park accrobranche: Monday October 23 and Monday October 30 from 2 to 4 p.m., ages 6 and up. Mestes

– Climbing: Tuesday 24, Friday 27, Wednesday 31 October and Friday 3 November, 2 – 4pm, age 7 and up. Gymnasium collège Voltaire

– Archery: Thursday October 26, Thursday November 2, 2pm-4pm, ages 7 and up. Château de la Diège

Supervised activities; per session: 15? /pers. 5-session pass 60? 10-session pass 110? Pass 15 sessions 150?

Payment of the Pass from the first session.

Sports Nature Haute-Corrèze propone diversas actividades durante las vacaciones de Todos los Santos, como escalada en roca, bicicleta de montaña, tiro con arco y escalada en árboles.

Actividades propuestas:

– VTTAE: miércoles 25 de octubre y miércoles 1 de noviembre de 14:00 a 16:00 h. Lago de Ponty

– Escalada de árboles: lunes 23 y lunes 30 de octubre de 14.00 a 16.00 h, para niños a partir de 6 años. Mestes

– Escalada: martes 24, viernes 27, miércoles 31 de octubre y viernes 3 de noviembre de 14.00 a 16.00 h, a partir de 7 años. Gimnasio collège Voltaire

– Tiro con arco: jueves 26 de octubre, jueves 2 de noviembre de 14.00 a 16.00 h, niños a partir de 7 años. Castillo de la Diège

Actividades supervisadas; por sesión: 15? Abono de 5 sesiones 60? Abono de 10 sesiones 110? Pase de 15 sesiones 150?

Pago del Pase desde la primera sesión.

Sports Nature Haute-Corrèze bietet Ihnen während der Allerheiligenferien verschiedene Aktivitäten an: Klettern, Mountainbiking, Bogenschießen und Baumklettern.

Die Aktivitäten werden angeboten:

– Mountainbike: Mittwoch, 25. Oktober und Mittwoch, 1. November von 14:00 bis 16:00 Uhr. Ponty-See

– Hochseilgarten: Montag, 23. und 30. Oktober, 14:00 bis 16:00 Uhr, ab 6 Jahren. Mestes

– Klettern: Dienstag, 24., Freitag, 27., Mittwoch, 31. Oktober und Freitag, 3. November, 14:00-16:00 Uhr, ab 7 Jahren. Turnhalle Collège Voltaire

– Bogenschießen: Donnerstag, 26. Oktober, Donnerstag, 2. November, 14:00-16:00 Uhr, ab 7 Jahren. Schloss von La Diège

Betreute Aktivitäten; pro Sitzung: 15 ? /Pers. Pass für 5 Sitzungen 60? Pass für 10 Sitzungen 110? Pass für 15 Sitzungen 150?

Zahlung des Passes ab der ersten Sitzung.

Mise à jour le 2023-10-26 par Corrèze Tourisme