Loto Avenue Thivet Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 10 mars 2024.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

L’association des parents d’élèves de l’Ecole primaire Jean Goubert d’Equeurdreville organise un loto au profit des élèves. Les bénéfices serviront aux activités extra scolaire et pédagogiques. Restauration et buvette sur place. Lots pour enfants et adultes.

L’association des parents d’élèves de l’Ecole primaire Jean Goubert d’Equeurdreville organise un loto au profit des élèves. Les bénéfices serviront aux activités extra scolaire et pédagogiques. Restauration et buvette sur place. Lots pour enfants et adultes.

.

Avenue Thivet Equeurdreville-Hainneville

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin