A la découverte de Moingt Antique – Journées Européennes du Patrimoine Avenue Thermale Montbrison, 16 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Les « Amis des thermes romains de Moingt » vous proposent une visite du site de Sainte-Eugénie, suivie d’une balade découverte sur le passé gallo-romain et médiéval de Moingt..

2023-09-16 15:45:00 fin : 2023-09-16 . .

Avenue Thermale Clos Saint-Eugénie

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The « Friends of the Roman Baths of Moingt » invite you to visit the Sainte-Eugénie site, followed by a guided tour of Moingt?s Gallo-Roman and medieval past.

Los « Amigos de las Termas Romanas de Moingt » le invitan a visitar el yacimiento de Sainte-Eugénie, seguido de una visita guiada al pasado galo-romano y medieval de Moingt.

Die « Freunde der römischen Thermen von Moingt » bieten Ihnen einen Besuch der Stätte Sainte-Eugénie an, gefolgt von einem Entdeckungsspaziergang über die gallo-römische und mittelalterliche Vergangenheit von Moingt.

