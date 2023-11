Réveillon Trad’ Avenue Tarentaise, Aime La Plagne (73), 31 décembre 2023, .

Notre réveillon Folk est devenu au fil des ans le rendez-vous festif incontournable de la St Sylvestre.L’édition 2023, sera animée par TRIOBLIQUE et la Bande à Folkmiouse.

Susanna Roncallo (Guitare), Aurélien Congrega (Bouzouki irlandais et chant) et Dario Gisotti (Uillean Pipe et flutes) nous feront danser en long, en large et surtout en travers !

Pour le reste, la formule n’a pas changé : chacun apporte sa bonne humeur ainsi qu’un plat salé et un plat sucré pour le repas partagé… L’apéro, les boissons diverses et bulleyantes, le pain, les fromages, les clémentines et les papillotes sont fournis.Fidèle à la tradition de cette manifestation, tous les musiciens qui le souhaitent peuvent apporter leurs instruments pour le premier bœuf de l’année en fin de bal !

Le nombre de place est limité et l’inscription préalable est obligatoire, sur www.folkmiouse.org ou directement sur Helloasso.

Avenue Tarentaise, Aime La Plagne (73) Salle des fêtes

2023-12-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-01T03:00:00+01:00

