Marché traditionnel Avenue Segond, 7 janvier 2023, Valensole.

Marché dans lequel vous pourrez trouver des produits alimentaires variés (viande et charcuterie, poisson, fruits et légumes) ainsi que des fleurs, de l’artisanat et des vêtements..

2023-01-07 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-30 13:00:00. .

Avenue Segond

Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Market where you can find a variety of food products (meat and sausages, fish, fruit and vegetables) as well as flowers, handicrafts and clothes.

Mercado en el que se pueden encontrar diversos productos alimenticios (carne y embutidos, pescado, frutas y verduras), así como flores, artesanía y ropa.

Markt, auf dem Sie verschiedene Lebensmittel (Fleisch und Wurstwaren, Fisch, Obst und Gemüse) sowie Blumen, Kunsthandwerk und Kleidung finden können.

Mise à jour le 2021-07-20 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération