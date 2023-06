Après-midi dansant avec DJ Avenue Salvador Allende Portes-lès-Valence, 18 juin 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Venez nombreux à cet après-midi dansant avec DJ, proposé par votre Dancing le Broadway !.

2023-06-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Avenue Salvador Allende Dancing le Broadway

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come one, come all to this afternoon of dancing with DJ, proposed by your Dancing le Broadway!

Venid todos a esta tarde de baile con DJ organizada por Dancing le Broadway

Kommen Sie zahlreich zu diesem Tanznachmittag mit DJ, der von Ihrem Dancing le Broadway angeboten wird!

