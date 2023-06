Soirée année 80/90 avec DJ Avenue Salvador Allende Portes-lès-Valence, 17 juin 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Venez nombreux vous déhancher sur les sons de DJ Fred !.

2023-06-17 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Avenue Salvador Allende Dancing le Broadway

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and dance to the sounds of DJ Fred!

¡Déjate llevar por el ritmo de DJ Fred!

Kommen Sie zahlreich und schwingen Sie Ihre Hüften zu den Klängen von DJ Fred!

Mise à jour le 2023-06-10 par Valence Romans Tourisme