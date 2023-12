CIRCUIT DÉCOUVERTE À VÉLO DES ANIMATIONS DE NOËL DE FORBACH Avenue Saint-Rémy Forbach Catégories d’Évènement: Forbach

Début : Vendredi 2023-12-15 18:30:00

fin : 2023-12-15 19:30:00 Rendez-vous à 18h30 devant la mairie de Forbach pour un circuit découverte à vélo des animations de Noël de Forbach, à allure de promenade, en compagnie de membres du Collectif Vélo Forbach Porte de France. Rejoignez-nous avec un gobelet pour goûter quelques jus chauds sur le chemin ! Animation gratuite et sans inscription ; dégustation de jus chauds offerte par le Collectif Vélo Forbach Porte de France..

Avenue Saint-Rémy

Forbach 57600 Moselle Grand Est

