Les Estivales de Scie – Séance de cinéma en plein air Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers, 24 août 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Installez-vous comme chez vous, pour profiter du ciné plein-air, avec le film « Les folies fermières » de Jean-Pierre Améris.

Vous pouvez venir avec votre pique-nique, votre transat ou votre plaid.

Installation conseillée entre 19 h et 21 h. Début de séance à partir de 21h15..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

Avenue Saint-Hubert Esplanade Belle Arrivée

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Make yourself at home, and enjoy the open-air cinema, with the film « Les folies fermières » by Jean-Pierre Améris.

You can bring your own picnic, deckchair or plaid.

Set-up recommended between 7pm and 9pm. Screening starts at 9:15pm.

Siéntase como en casa y disfrute del cine al aire libre, con la película « Les folies fermières » de Jean-Pierre Améris.

Puede traer su propio picnic, tumbona o manta.

Montaje recomendado entre las 19.00 y las 21.00 horas. El espectáculo comienza a las 21.15 h.

Machen Sie es sich wie zu Hause gemütlich, um das Freiluftkino mit dem Film « Les folies fermières » von Jean-Pierre Améris zu genießen.

Sie können Ihr Picknick, Ihren Liegestuhl oder Ihre Kuscheldecke mitbringen.

Empfohlene Installation zwischen 19 Uhr und 21 Uhr. Beginn der Vorstellung ab 21.15 Uhr.

