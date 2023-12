Spectacle vivant : Trois fois rien Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie, 29 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 15:00:00

fin : 2023-12-29 16:00:00

Spectacle vivant et poétique, drôle et touchant, qui nous invite à savourer nos ressources universelles (personnelles, relationnelles, et environnementales).

Tout public..

Avenue Sadi Carnot Bel Automne

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



