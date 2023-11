Bal d’hiver Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie, 9 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le Centre Communal d’Action Sociale organise son bal d’hiver avec l’orchestre Ritournelle.

Une urne sera mise à disposition pour les dons au téléthon.

Pâtisserie offerte..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. EUR.

Avenue Sadi Carnot Parquet du Tourbillon

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Centre Communal d’Action Sociale organizes its winter ball with the Ritournelle orchestra.

An urn will be available for donations to the telethon.

Pastries available.

El Centre Communal d’Action Sociale organiza su baile de invierno con la orquesta Ritournelle.

Habrá una urna disponible para donativos al telemaratón.

Pasteles disponibles.

Das Centre Communal d’Action Sociale organisiert seinen Winterball mit dem Orchester Ritournelle.

Es wird eine Urne für Spenden an den Telethon zur Verfügung gestellt.

Gebäck wird angeboten.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn