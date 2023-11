Spectacle de music-hall : « Les Cas Barrés » Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie, 26 novembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

4 artistes sur scène, chansons et fous rires pour 1h30 de détente et de dépaysement….

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Avenue Robert Cousin Casino

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



4 artists on stage, songs and laughter for 1h30 of relaxation and change of scenery…

4 artistas en escena, canciones y risas para 1h30 de relajación y cambio de aires…

4 Künstler auf der Bühne, Lieder und Lachen für 1,5 Stunden Entspannung und Abwechslung…

