Spectacle musical, sportif et acrobatique : Merlot Avenue René Cassin Guéret, 17 mai 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Après le tube des cours des écoles guéretoises « des frites et du ketchup » il y a quelques saisons, Merlot s’empare des Olympiades Culturelles…

Sous la forme d’une émission de radio, Merlot propose une plongée jubilatoire et décalée dans tous les gymnases, stades et piscines.

Au programme : un couple de bodybuilders balaises, un skieur casse-cou, le grand Usain Bolt, Abebe Bikila le marathonien pieds nus, Lolo le DJ de la piscine municipale et le grand maître des arts martiaux, Ares Kimekao…

Un hymne au courage et à l’endurance, au dépassement de soi et à la sagesse ! Un hommage aux valeurs olympiques !

A partir de 4 ans.

Spectacle labellisé Olympiade culturelle..

2024-05-17 fin : 2024-05-17 19:30:00. EUR.

Avenue René Cassin Espace André Lejeune

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



After the Guéret school playground hit « French fries and ketchup » a few seasons ago, Merlot takes over the Cultural Olympics?

In the form of a radio show, Merlot offers a jubilant and offbeat dive into all gyms, stadiums and swimming pools.

On the program: a couple of tough bodybuilders, a daredevil skier, the great Usain Bolt, Abebe Bikila the barefoot marathon runner, Lolo the municipal pool DJ and the great martial arts master, Ares Kimekao?

A hymn to courage and endurance, to surpassing oneself and to wisdom! A tribute to Olympic values!

For ages 4 and up.

Certified Cultural Olympiad show.

Tras el éxito del patio de recreo de Guéret, « Patatas fritas y ketchup », hace unas temporadas, Merlot toma el relevo de las Olimpiadas Culturales..

En forma de programa radiofónico, Merlot propone una inmersión alegre y desenfadada en todos los gimnasios, estadios y piscinas.

En el programa: una pareja de duros culturistas, un temerario esquiador, el gran Usain Bolt, Abebe Bikila el maratoniano descalzo, Lolo el DJ de la piscina municipal y el gran maestro de las artes marciales, Ares Kimekao?

Un himno al valor y a la resistencia, a la superación y a la sabiduría ¡Un homenaje a los valores olímpicos!

A partir de 4 años.

Espectáculo certificado de la Olimpiada Cultural.

Nach dem Hit « Pommes und Ketchup » in den Schulklassen von Guéret vor einigen Saisons, nimmt Merlot nun die Kulturolympiade in Angriff?

In Form einer Radiosendung bietet Merlot einen jubelnden und schrägen Einblick in alle Turnhallen, Stadien und Schwimmbäder.

Auf dem Programm stehen ein Bodybuilder-Paar, ein halsbrecherischer Skifahrer, der große Usain Bolt, der Barfuß-Marathonläufer Abebe Bikila, der DJ Lolo aus dem städtischen Schwimmbad und der große Meister der Kampfkünste Ares Kimekao?

Eine Hymne an den Mut und die Ausdauer, an die Selbstüberwindung und die Weisheit! Eine Hommage an die olympischen Werte!

Ab 4 Jahren.

Die Aufführung wurde mit dem Gütesiegel der Kulturolympiade ausgezeichnet.

