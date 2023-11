Yves Duteil Avenue René Cassin Guéret, 8 mars 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Yves Duteil est né le 24 juillet 1949 à Paris. Il débute son éducation musicale par l’apprentissage du piano avant de découvrir la guitare à l’adolescence. Après son bac, il intègre le Petit Conservatoire de la chanson de Mireille. Son premier titre sort en 1972, Virages, marqué par les premières parties de Régine à Bobino ou de Juliette Gréco à L’Olympia. C’est le Festival de Spa en Belgique, qui va lancer sa carrière en 1974 puisqu’il y remporte les Prix du Public et de la Meilleure Chanson..

2024-03-08 fin : 2024-03-08 . EUR.

Avenue René Cassin Espace André Lejeune

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Yves Duteil was born in Paris on July 24, 1949. He began his musical education on the piano, before discovering the guitar in his teens. After graduating from high school, he joined Mireille’s Petit Conservatoire de la chanson. His first single, Virages, was released in 1972, and was marked by support slots with Régine at Bobino and Juliette Gréco at L’Olympia. It was the Spa Festival in Belgium that launched his career in 1974, where he won the Audience and Best Song awards.

Yves Duteil nació en París el 24 de julio de 1949. Comenzó su formación musical aprendiendo piano antes de descubrir la guitarra en la adolescencia. Después del bachillerato, ingresó en el Petit Conservatoire de la chanson de Mireille. En 1972 publica su primer sencillo, Virages, que se acompaña de actuaciones con Régine en Bobino y Juliette Gréco en L’Olympia. Fue el Festival de Spa (Bélgica) el que lanzó su carrera en 1974, donde ganó el Premio del Público y el de Mejor Canción.

Yves Duteil wurde am 24. Juli 1949 in Paris geboren. Er begann seine musikalische Ausbildung mit dem Erlernen des Klavierspiels, bevor er als Teenager die Gitarre für sich entdeckte. Nach seinem Abitur trat er in Mireilles « Petit Conservatoire de la Chanson » ein. 1972 erschien sein erster Titel Virages, der von den Auftritten als Vorgruppe von Régine in Bobino und Juliette Gréco in L’Olympia geprägt war. Seine Karriere begann 1974 beim Festival von Spa in Belgien, wo er den Publikumspreis und den Preis für den besten Chanson gewann.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Grand Guéret