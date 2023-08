La guinguette de la Guérétoise Avenue René Cassin Guéret, 4 février 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

On accroche les guirlandes à l’espace André Lejeune et on danse…

Pour notre premier thé dansant, on vous a réservé de belles surprises.

Les tables et la piste de bal sont prêtes à vous accueillir. L’orchestre est sur la scène. Des serveurs prennent vos commandes et c’est parti pour le grand bal.

Et pour vous reposer entre deux pasos doble, des artistes vont vous faire revivre la grande et belle histoire de la chanson française avec ses incontournables vedettes.

Jeunes et moins jeunes, venez profiter du dancing de la Guinguette..

2024-02-04 fin : 2024-02-04 . EUR.

Avenue René Cassin Espace André Lejeune

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Let’s hang the garlands at Espace André Lejeune and dance?

For our first tea dance, we’ve got some great surprises in store.

The tables and dance floor are ready to welcome you. The orchestra is on stage. Waiters take your orders, and then it’s off to the big dance.

And to relax you between two pasos doble, artists will make you relive the great and beautiful history of the French song with its inescapable stars.

Young and old, come and enjoy the dancing at La Guinguette.

Colguemos las guirnaldas en el Espace André Lejeune y pongámonos a bailar?

Tenemos preparadas grandes sorpresas para nuestro primer baile del té.

Las mesas y la pista de baile están listas para recibirte. La orquesta está en el escenario. Los camareros toman nota de tus pedidos y, a bailar.

Y para relajarte entre dos pasos dobles, los artistas te harán revivir la gran y bella historia de la canción francesa con sus ineludibles estrellas.

Jóvenes y mayores, vengan a disfrutar del baile en la Guinguette.

Wir hängen die Girlanden im Espace André Lejeune auf und tanzen?

Für unseren ersten Tanztee haben wir einige Überraschungen für Sie vorbereitet.

Die Tische und die Tanzfläche sind bereit, Sie zu empfangen. Das Orchester steht auf der Bühne. Die Kellner nehmen Ihre Bestellungen auf und schon kann es losgehen.

Und damit Sie sich zwischen zwei Pasos doble erholen können, werden Sie von Künstlern durch die große und schöne Geschichte des französischen Chansons mit seinen unumgänglichen Stars geführt.

Ob jung oder alt, kommen Sie und genießen Sie den Tanz in der Guinguette.

Mise à jour le 2023-08-25 par Creuse Tourisme