Macabre Carnaval Avenue René Cassin Guéret, 28 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Quelle place les utopies du XXème siècle peuvent elles avoir dans le monde d’aujourd’hui ?

Comment une jeune personne peut-elle encore croire en l’Humain?

Comment peut-elle s’emparer de son rôle de citoyen et bâtir le monde tel qu’elle le rêve ?

Comment peut-elle avoir foi en ce qui faisait l’essence primordiale de ces grandes utopies : changer le monde pour le rendre meilleur.

Macabre Carnaval inspiré par l’histoire de l’Uruguay est l’épopée d’un peuple qui tombe peu à peu sous le joug d’une dictature et qui, après une longue nuit de 13 ans, va recouvrer sa liberté.

C’est aussi, en contrepoint, l’histoire d’une jeunesse qui rêve d’un monde plus juste.

Les histoires entremêlées d’un groupe de jeunes gens tissent le fil conducteur de l’histoire.

Touchés, bouleversés par l’injustice, la misère et la répression farouche qui sévit, ils vont peu à peu, chacun à leur manière tenter de changer..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . EUR.

Avenue René Cassin

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



What place do the utopias of the 20th century have in today?s world?

How can young people still believe in humanity?

How can they seize their role as citizens and build the world they dream of?

How can they have faith in the very essence of those great utopias: changing the world to make it a better place?

Macabre Carnaval, inspired by the history of Uruguay, is the epic story of a people who gradually fall under the yoke of a dictatorship, and who, after a long night lasting 13 years, regain their freedom.

It is also, in counterpoint, the story of a youth dreaming of a fairer world.

The interwoven stories of a group of young people weave the story’s common thread.

Touched and shaken by injustice, misery and fierce repression, they will gradually, each in their own way, try to change.

¿Qué lugar ocupan las utopías del siglo XX en el mundo actual?

¿Cómo pueden los jóvenes seguir creyendo en el ser humano?

¿Cómo pueden asumir su papel de ciudadanos y construir el mundo que sueñan?

¿Cómo pueden tener fe en la esencia misma de esas grandes utopías: cambiar el mundo para convertirlo en un lugar mejor?

Carnaval macabro, inspirada en la historia de Uruguay, es la historia épica de un pueblo que cae poco a poco bajo el yugo de una dictadura y que, tras una larga noche que dura 13 años, recupera su libertad.

Es también, en contrapunto, la historia de una juventud que sueña con un mundo más justo.

Las historias entrelazadas de un grupo de jóvenes tejen el relato.

Tocados y sacudidos por la injusticia, la miseria y la feroz represión imperantes, intentarán poco a poco, cada uno a su manera, cambiar.

Welchen Platz können die Utopien des 20. Jahrhunderts in der heutigen Welt haben?

Wie kann ein junger Mensch noch an den Menschen glauben?

Wie kann er seine Rolle als Bürger wahrnehmen und die Welt so gestalten, wie er sie sich erträumt?

Wie können sie an das glauben, was die Essenz dieser großen Utopien war: die Welt zu verändern, um sie besser zu machen.

Macabre Carnaval, inspiriert von der Geschichte Uruguays, ist das Epos eines Volkes, das nach und nach unter das Joch einer Diktatur gerät und nach einer langen Nacht von 13 Jahren seine Freiheit wiedererlangen wird.

Als Kontrapunkt dazu ist es auch die Geschichte einer Jugend, die von einer gerechteren Welt träumt.

Die miteinander verwobenen Geschichten einer Gruppe junger Menschen bilden den roten Faden der Geschichte.

Sie sind von der Ungerechtigkeit, dem Elend und der erbitterten Repression betroffen und erschüttert.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Grand Guéret