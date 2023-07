Govrache en concert Avenue René Cassin Guéret, 14 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

L’Association Limouzart propose le concert de Govrache, un spectacle aussi musical que poétique, oscillant entre slam et hip-hop.

Après son double album « Des murmures et des cris », récompensé par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Govrache revient avec un nouvel opus : APAGOGIE.

Écrit pendant les deux confinements, cet album témoigne du monde qui nous entoure, mettant l’accent sur l’absurdité qui rythme nos vies.

Govrache est un artiste rare, aussi sensible que percutant : sa poésie est moderne et son interprétation juste, sincère, incarnée. Le propos est précis, les textes ciselés. Accompagné par un contrebassiste, un pianiste et un beatmaker..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Avenue René Cassin

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Association Limouzart presents a concert by Govrache, a show as musical as it is poetic, oscillating between slam and hip-hop.

After his double album « Des murmures et des cris », awarded the Grand Prix de l’Acade?mie Charles Cros, Govrache returns with a new opus: APAGOGIE.

Written during the two confinements, this album reflects on the world around us, highlighting the absurdity that punctuates our lives.

Govrache is a rare artist, as sensitive as he is hard-hitting: his poetry is modern, and his interpretation fair, sincere, incarnate. The message is precise, the lyrics chiseled. Accompanied by a double bassist, a pianist and a beatmaker.

La asociación Limouzart ofrece un concierto de Govrache, un espectáculo tan musical como poético, que oscila entre el slam y el hip-hop.

Tras su doble álbum « Des murmures et des cris », galardonado con el Gran Premio de la Academia Charles Cros, Govrache vuelve con una nueva obra: APAGOGIE.

Escrito durante los dos confinamientos, este álbum reflexiona sobre el mundo que nos rodea, poniendo de relieve el absurdo que salpica nuestras vidas.

Govrache es un artista poco común, tan sensible como contundente: su poesía es moderna y su interpretación precisa, sincera y encarnada. El mensaje es preciso, las letras cinceladas. Acompañado por un contrabajista, un pianista y un beatmaker.

Die Association Limouzart präsentiert das Konzert von Govrache, eine ebenso musikalische wie poetische Darbietung, die zwischen Slam und Hip-Hop schwankt.

Nach seinem Doppelalbum « Des murmures et des cris », das mit dem Grand Prix de l’Acade?mie Charles Cros ausgezeichnet wurde, kehrt Govrache mit einem neuen Werk zurück: APAGOGIE.

Das Album, das während der beiden Konferenzen geschrieben wurde, handelt von der Welt, die uns umgibt, und betont die Absurdität, die unser Leben bestimmt.

Govrache ist ein seltener Künstler, der ebenso sensibel wie schlagkräftig ist: Seine Poesie ist modern und seine Interpretation treffend, aufrichtig und verkörpert. Die Texte sind präzise und ziseliert. Begleitet von einem Kontrabassisten, einem Pianisten und einem Beatmaker.

Mise à jour le 2023-05-16 par OT Grand Guéret