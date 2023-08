Musique, danse, chant : Carmen Flamenco Avenue René Cassin Guéret, 13 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Comment faire surgir le Duende qui anime la bohémienne la plus connue de la littérature et de l’opéra ? Carmen Flamenco est une spectaculaire adaptation de l’opéra de Bizet…

Vous croyez connaître ce chef d’œuvre ? 7 interprètes, chanteurs, comédiens, danseurs flamenco vont vous surprendre en faisant se rencontrer deux arts vocaux puissants,le lyrique et le jondo, illustrés par les gestes et mouvements savoureux des ‘‘bailadores’’. Le drame qui va lier Don José et Carmen n’en sera que plus poignant..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Avenue René Cassin Espace André Lejeune

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



How do you bring out the Duende that animates the most famous bohemian in literature and opera? Carmen Flamenco is a spectacular adaptation of Bizet?s opera?

Think you know this masterpiece? 7 flamenco singers, actors and dancers will surprise you by bringing together two powerful vocal arts, lyric and jondo, illustrated by the delightful gestures and movements of the bailadores. The drama between Don José and Carmen will be all the more poignant for it.

¿Cómo sacar el Duende que anima a la bohemia más famosa de la literatura y la ópera? Carmen Flamenco es una espectacular adaptación de la ópera de Bizet?

Si cree conocer esta obra maestra, 7 cantaores, actores y bailaores flamencos le sorprenderán uniendo dos poderosas artes vocales, la lírica y la jonda, ilustradas por los deliciosos gestos y movimientos de los bailadores. El drama entre Don José y Carmen será aún más conmovedor.

Wie kann man den Duende, der die berühmteste Zigeunerin der Literatur und der Oper belebt, zum Leben erwecken? Carmen Flamenco ist eine spektakuläre Adaption der Oper von Bizet

Sie glauben, dieses Meisterwerk zu kennen? 7 Flamenco-Interpreten, Sänger, Schauspieler und Tänzer werden Sie überraschen, indem sie zwei starke Gesangskünste, die Lyrik und den Jondo, aufeinandertreffen lassen, illustriert durch die Gesten und Bewegungen der « bailadores ». Das Drama zwischen Don José und Carmen wird dadurch noch ergreifender.

Mise à jour le 2023-08-16 par Creuse Tourisme