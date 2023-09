Salon Bien-être Avenue René Cassin Guéret, 23 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Santé, détente, nutrition, confort, médecines douces, médecines naturelles, forme, relaxation, produits bio …

Un week-end pour prendre soin de vous, accompagné par 70 Exposants professionnels.

Conférences,dédicaces….

2023-09-23 fin : 2023-09-24 19:00:00. EUR.

Avenue René Cassin Salle André Lejeune

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Health, relaxation, nutrition, comfort, alternative medicine, natural medicine, fitness, relaxation, organic products?

A weekend to take care of yourself, accompanied by 70 professional exhibitors.

Conferences, book signings…

Salud, relajación, nutrición, confort, medicina alternativa, medicina natural, fitness, descanso, productos ecológicos..

Un fin de semana para cuidarse, acompañado de 70 expositores profesionales.

Conferencias, firmas de libros…

Gesundheit, Entspannung, Ernährung, Komfort, alternative Medizin, Naturheilkunde, Fitness, Entspannung, Bioprodukte?

Ein Wochenende, an dem Sie sich um sich selbst kümmern können, begleitet von 70 professionellen Ausstellern.

Konferenzen,Autogrammstunden…

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Grand Guéret