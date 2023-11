CONCERT DE NOËL DU CHOEUR D’HOMMES DE HOMBOURG-HAUT Avenue Raymond Poincaré Freyming-Merlebach, 3 décembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Le Choeur d’Hommes de Hombourg-Haut vous attend pour un concert dédié aux chants de Noël, organisé par le Crédit Mutuel local. Entrée libre, plateau à la sortie. Vin chaud à l’extérieur pendant la pause.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. 0 EUR.

Avenue Raymond Poincaré

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



The Choeur d’Hommes de Hombourg-Haut awaits you for a concert dedicated to Christmas carols, organized by the local Crédit Mutuel. Free admission, tray at the door. Mulled wine available outside during the interval.

El Choeur d’Hommes de Hombourg-Haut le espera para un concierto de villancicos, organizado por el Crédit Mutuel local. Entrada gratuita, bandeja en la puerta. Vino caliente disponible en el exterior durante el descanso.

Der Männerchor von Hombourg-Haut erwartet Sie zu einem Konzert, das den Weihnachtsliedern gewidmet ist und von der örtlichen Bank Crédit Mutuel organisiert wird. Freier Eintritt, Tablett am Ausgang. Glühwein im Freien während der Pause.

Mise à jour le 2023-11-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH