Réveillon du nouvel an Avenue Raoul Aladenize Mehun-sur-Yèvre, 31 décembre 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Le Bargamelle vous propose son menu pour le réveillon du nouvel an, sur réservation, avec un dj.

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . 70 EUR.

Avenue Raoul Aladenize

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



The Bargamelle offers a menu for New Year’s Eve, on reservation, with a dj

El Bargamelle ofrece un menú de Nochevieja, previa reserva, con dj

Das Bargamelle bietet Ihnen sein Menü für die Silvesternacht an, auf Reservierung, mit einem Dj

Mise à jour le 2023-11-23 par BIT MEHUN SUR YEVRE