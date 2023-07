Yuku et la fleur de l’Himalaya – Ciné-petiots Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 24 avril 2024, Marseille 14e Arrondissement.

Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Zef – Scène Nationale de Marseille vous donne rendez-vous le 24 avril pour une séance cinéma avec le film « Yuku et la fleur de l’Himalaya ».. Enfants

2024-04-24 10:00:00 fin : 2024-04-24 . .

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On April 24, Le Zef – Scène Nationale de Marseille invites you to a film screening of « Yuku et la fleur de l’Himalaya ».

El 24 de abril, Le Zef – Scène Nationale de Marseille proyectará la película « Yuku et la fleur de l’Himalaya ».

Das Zef – Scène Nationale de Marseille lädt Sie am 24. April zu einer Filmvorführung mit dem Film « Yuku und die Blume des Himalaya » ein.

Mise à jour le 2023-07-21 par Ville de Marseille