4,7% de liberté – Métilde Weyergans – La Cordonnerie & Samuel Hercule Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 15 décembre 2023, Marseille 14e Arrondissement.

Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le temps d’une représentation, les spectateurs sont conviés à une fabrique théâtrale, où se côtoient recherche d’innovation technique et esprit artisanal.. Rendez-vous le 15 décembre au Zef – Scène Nationale de Marseille..

2023-12-15 19:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For one performance, spectators are invited into a theatrical factory, where the quest for technical innovation and the spirit of craftsmanship come together. See you on December 15 at Zef – Scène Nationale de Marseille.

Durante una representación, se invita al público a entrar en una fábrica teatral, donde la búsqueda de la innovación técnica y el espíritu artesanal se dan la mano. Nos vemos el 15 de diciembre en Zef – Scène Nationale de Marseille.

Für die Dauer einer Aufführung werden die Zuschauer in eine theatralische Fabrik eingeladen, in der technische Innovation und handwerklicher Geist aufeinandertreffen. Wir sehen uns am 15. Dezember im Zef – Scène Nationale de Marseille.

Mise à jour le 2023-07-12 par Ville de Marseille