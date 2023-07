Majorettes – Mickaël Phelippeau Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 8 décembre 2023, Marseille 14e Arrondissement.

Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Mickaël Phelippeau explore son rêve d’enfance en chorégraphiant l’univers des majorettes dans sa nouvelle création « Majorettes ». Rendez-vous le 8 décembre au Zef – Scène Nationale de Marseille..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mickaël Phelippeau explores his childhood dream by choreographing the world of majorettes in his new creation « Majorettes ». See you on December 8 at Zef – Scène Nationale de Marseille.

Mickaël Phelippeau explora su sueño de infancia coreografiando el mundo de las majorettes en su nueva creación « Majorettes ». Nos vemos el 8 de diciembre en Zef – Scène Nationale de Marseille.

Mickaël Phelippeau erforscht seinen Kindheitstraum, indem er in seiner neuen Kreation « Majorettes » die Welt der Majoretten choreografiert. Wir sehen uns am 8. Dezember im Zef – Scène Nationale de Marseille.

