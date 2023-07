Sidéral – Sébastien Ly Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 14e Arrondissement.

Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le 1er décembre avec le spectacle de danse « Sidéral » du chorégraphe Sébastien Ly au Zef – Scène Nationale de Marseille : une traversée sensible et sensorielle du paysage aérien, entre danse, cirque et musique..

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us on December 1 for choreographer Sébastien Ly’s dance show « Sidéral » at Zef – Scène Nationale de Marseille: a sensitive, sensory journey through the aerial landscape, combining dance, circus and music.

Acompáñenos el 1 de diciembre en el espectáculo de danza « Sidéral » del coreógrafo Sébastien Ly en Zef – Scène Nationale de Marseille: un viaje sensitivo y sensorial a través del paisaje aéreo, combinando danza, circo y música.

Rendezvous am 1. Dezember mit dem Tanzstück « Sidéral » des Choreografen Sébastien Ly im Zef – Scène Nationale de Marseille: eine sensible und sensorische Durchquerung der Luftlandschaft zwischen Tanz, Zirkus und Musik.

