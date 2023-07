Le Chemin du wombat au nez poilu Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 10 novembre 2023, Marseille 14e Arrondissement.

Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous avec « Le Chemin du wombat au nez poilu » de Joanne Leighton : véritable ode à la nature qui ouvre plus largement à une réflexion sur le vivre ensemble et sur notre responsabilité face aux enjeux climatiques.. Enfants

2023-11-10 19:30:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Joanne Leighton’s « The path of the hairy-nosed wombat » is a veritable ode to nature, opening the way to a wider reflection on living together and our responsibility in the face of climate change.

The Hairy-nosed Wombat Trail », de Joanne Leighton, es una auténtica oda a la naturaleza que abre el camino a una reflexión más amplia sobre la convivencia y nuestra responsabilidad ante el cambio climático.

Rendezvous mit « Der Weg des Wombats mit der Fellnase » von Joanne Leighton: eine wahre Ode an die Natur, die im weiteren Sinne eine Reflexion über das Zusammenleben und unsere Verantwortung angesichts der klimatischen Herausforderungen eröffnet.

